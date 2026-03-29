المكسيك والبرتغال.. مشجع حاول القفز فسقط ومات

رويترز - مكسيكو سيتي

لقي مشجع حتفه في ملعب بانورتي، بمكسيكو سيتي، إثر سقوطه من منطقة ‌م

قاعد خاصة ‌قبل وقت ‌قصير ⁠من انطلاق مباراة المكسيك والبرتغال⁠ التجريبية، التي جرت بمناسبة إعادة افتتاح الملعب، صباح الأحد.

ل بالتسلق على السطح الخارجي للمبنى قبل أن يسقط أرضا.

وجاءت المباراة في الملعب في إطار اختباره بعد ⁠أعمال بناء جرت بشكل ‌مكثف ‌من أجل الوفاء بالموعد ‌النهائي لجاهزيته، الذي كانوبينت السلطات الأمنية في الملعب، أن الرجل كان مخمورًا، مضيفةً أنه حاول القفز من المقاعد في المستوى الثاني إلى المستوى الأ

و مقررا ‌له، السبت.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب حفل افتتاح كأس العالم ‌2026 في 11 يونيو حزيران، ليصبح أول ملعب ⁠يستضيف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من كأس عالم.