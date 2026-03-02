من هو جوردان صاحب أول هدف موريتاني في شباك الكبار؟

في ضواحي باريس العاصمة الفرنسية، أبصر جوردان ليفورت، مدافع منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، النور منتصف أغسطس من العام 1993، وكان صاحب أول هدف لـ«المرابطون» في شباك أحد المنتخبات العالمية الكبرى، وهو التانجو الأرجنتيني، الجمعة، خلال الخسارة تجريبيا 2ـ1.

بدأ جوردان ممارسة كرة القدم في الأحياء، ثم انتقل إلى مركز تكوين كرة القدم في باريس، ضمن فئة تحت 15 عامًا، ثم لعب في تحت 17 مع أس مونتفيراند، حيث التحق بمركز تكوين كليرمون فيراند.

في سن 18 عامًا انضم إلى أميان، الذي كان قد صعد حديثًا إلى الدرجة الثانية، ليلتحق بمركزه التكويني، وفريقه الاحتياطي في الدرجة الخامسة.

خاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لأميان في 6 أغسطس 2013، ضمن كأس الرابطة ضد شاتورو، ثم تدرج في الفريق حتى أصبح لاعبًا أساسيًا في الدرجة الثانية، قبل أن يسهم في صعود النادي إلى الدوري الأول في 2017.

أعير إلى كويفيلي روين ميتروبول في 2017، ثم عاد إلى أميان، الذي خاض معه مواسم في الدوري الأول.

انتقل على سبيل الإعارة إلى يونج بويز برن السويسري في 2020، قبل أن ينضم إلى باريس إف سي، ثم وقع مع أنجيه في 2023، حيث أصبح لاعبًا أساسيًا، وخاض أكثر من 25 مباراة في الدوري الأول خلال الموسم الجاري.

حصل على الجنسية الموريتانية عبر زوجته، التي تنحدر من موريتانيا، وأنجب منها أطفالًا حصلوا على الجنسية ذاتها، ثم أكمل الإجراءات الإدارية بنفسه، ليصبح مؤهلًا لتمثيل المنتخب.

استدعي للمرة الأولى في مارس 2026 من قبل المدرب أرتيز لوبيز جاراي، للمشاركة في مباراتين تجريبيتين ضد الأرجنتين وفلسطين.

شارك ذو الأصول الفرنسية، البالغ طوله 184 سنتيمترًا، ويلعب في خط الدفاع، في أول مباراة دولية مع موريتانيا في 28 مارس الجاري، ضمن المباراة التجريبية ضد الأرجنتين على ملعب لا بومبونيرا ببوينس آيرس، وسجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة، ليقلص الفارق إلى 2ـ1 ويصبح أول لاعب موريتاني يسجل في مرمى منتخب كبير كهذا.

خلال مسيرته الاحترافية، لعب أكثر من 80 مباراة مع أميان في مختلف الدرجات، وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الأول، وخاض تجربة في الدوري السويسري مع يونج بويز، قبل العودة إلى فرنسا، حيث استقر في أنجيه عنصرًا أساسيًا في خط الدفاع.