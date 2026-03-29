«NBA».. الأخطاء تبعد دونتشيتش عن ليكرز

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين «NBA»، السلوفيني لوكا دونتشيتش، نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأول، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، مباراة واحدة، وذلك بعد ارتكابه الخطأ الفني السادس عشر خلال الموسم الجاري.

وبحسب لوائح الرابطة، أيّ لاعب أو مدرب يحصل على الخطأ الفني الـ16 خلال الموسم المنتظم يوقف تلقائيًا لمباراة واحدة.

وعُقب النجم السلوفيني المعروف بكثرة اعتراضاته وانفعالاته على أرض الملعب، بإيقاف مباراة إضافية عن كل خطأين فنيين إضافيين يتلقاهما حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر السلوفيني صاحب الـ27 عامًا، ترتيب الهدافين في الدوري بمعدل 33.7 نقطة في المباراة، كما يحتل المركز الثالث في التمريرات الحاسمة بمعدل 8.2 تمريرات.

وأسهم دونتشيتش بشكل كبير في تحقيق ليكرز لسجل 48ـ26 واحتلال المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وارتكب دونتشيتش خطأه الفني الأخير قبل 5:12 دقائق من نهاية الربع الثالث خلال فوز ليكرز على بروكلين نتس 116ـ99 على أرضه، الجمعة الماضي.

ويتغيب دونتشيتش بسبب عقوبة الإيقاف، الإثنين، عن فريقه عندما يستضيف واشنطن ويزاردز.