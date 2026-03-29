مزاملة موسيالا حلم فيرتز

أعرب فلوريان فيرتز، لاعب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، عن آماله في العودة قريبًا لمزاملة جمال موسيالا في صفوف «المانشافت» وذلك مع اقتراب منافسات كأس العالم المقررة الصيف المقبل، في أمريكا، كندا، والمكسيك.

وقال فيرتز :«أتمنى بالطبع أن يستعيد جمال جاهزيته بنسبة 100%، من أجل مصلحته الشخصية أيضًا».

وفي الوقت الذي برز فيه فيرتز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفوز على سويسرا بنتيجة 4ـ3، الجمعة الماضي، بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما، غاب موسيالا عن القائمة بسبب آلام في نفس الكاحل الذي تعرض فيه لإصابة بالغة الصيف الماضي، إذ عانى من كسر في الشظية، وتمزق في أربطة الكاحل خلال كأس العالم للأندية يوليو 2025، ولم يعد للملاعب حتى يناير 2026، قبل أن تعاوده الآلام خلال مباراة بايرن ميونيخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا 10 مارس الجاري.

وأوضح فيرتز أنه يتواصل مع موسيالا من حين لآخر للاطمئنان على عملية تعافيه، مشددًا على أن عودته ستشكل إضافة قوية للمنتخب الألماني.

ويدرك نجم ليفربول مرارة الغياب عن كأس العالم، إذ سبق وأن غاب عن مونديال 2022 لعدم تعافيه من إصابة في الركبة، مضيفًا :«أعلم شعور الإصابة لفترة طويلة، إنه أمر غير جيد، فكل ما تريده هو العودة للملعب واللعب من دون مشاكل».

ويواصل المنتخب الألماني تحضيراته للمونديال المقبل، بمواجهة غانا تجريبيًا، الإثنين، بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة تضم كوراساو، كوت ديفوار، والإكوادور.