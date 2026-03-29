أمام غانا.. ناجلسمان يجرب نوبل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، مشاركة ألكسندر نوبل، حارس مرمى فريق شتوتجارت، في المؤتمر الصحافي، الأحد، رفقة يوليان ناجلسمان مدرب منتخب «المانشافت».

وعزز حضور نوبل صاحب الـ29 عامًا، المؤتمر الصحافي التوقعات حول إمكانية مشاركته بصفة أساسية في المباراة التجريبية أمام غانا، الإثنين، بدلًا من أوليفر باومان، إذ جرت العادة أن يشارك اللاعب الذي يظهر في المؤتمر في مباراة اليوم التالي.

ويأتي هذا التغيير المحتمل كمفاجأة في ظل تأكيد ناجلسمان سابقًا اعتماده على باومان، حارسًا أساسيًا للمنتخب الألماني في كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك لتعويض غياب مارك أندريه تير شتيجن، حارس فريق برشلونة الإسباني المصاب.

وخاض باومان حارس هوفنهايم، مباراته الدولية رقم 11، الجمعة الماضي في اللقاء الذي انتهى بالفوز على سويسرا بنتيجة 4ـ3، إذ اعتبر إشراك نوبل مفاجأة في وقت كان يخطط فيه ناجلسمان لثبيت التشكيل النهائي قبل المونديال.

ولعب نوبل مباراتين دوليتين فقط حتى الآن في عام 2024، وذلك ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام البوسنة والهرسك والمجر، في حين فضل ناجلسمان لاحقًا باومان كبديل أول لتير شتيجن في مواجهتي إيطاليا بدور الثمانية للبطولة الأوروبية.

ويحتل نوبل المركز الثاني في ترتيب حراس المرمى للمنتخب الألماني خلف باومان، يليهما فين داهمن، حارس أوجسبورج، الذي يعوض غياب يوناس أوربيج، حارس بايرن ميونيخ المصاب.

ومن المقرر أن يكشف ناجلسمان عن قائمة المنتخب الألماني النهائية لكأس العالم 12 مايو المقبل.