الأحد.. المانع والشيباني يظهران في الدرعية

تنظم فعاليات مهرجان الفنون التقليدية أمسية شعرية في ميدان الدرعية، الأحد.

ويشارك الثنائي سليمان المانع، وعناد الشيباني، في الأمسية الشعرية الأولى بعد أن تأجلت أمسية محمد السكران، وسلطان بن بتلاء، الخميس الماضي، بسبب الأحوال الجوية.

وتبدأ الأمسية الشعرية عند الـ 09:00 مساءً وتستمر لمدة ساعة، ويقدم من خلالها الشاعران نصوصهما الجديدة.

ويستضيف المهرجان خلال الأسبوع المقبل الشعراء سعيد بن مانع وعويد النجود و هلال المطيري وخلف المشعان وعبد الله عبيان ورفعان العرجاني وعيضة السفياني ونبيل عاجان.

وانطلق المهرجان، الخميس الماضي، في الدرعية ويستمر حتى 8 أبريل المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويتضمن المهرجان تقديم عروض للفنون الأدائية من مختلف مناطق السعودية، ومنها تخصيص أيامٍ محددة لتقديم فن المحاورة.

وعلى مسرح أمسيات الشعر النبطي يُنظّم المهرجان أمسيات شعرية، وورش تعلّم الفنون التقليدية للتعريف بأساسيات الفنون التقليدية عبر المشاركة العملية المباشرة بأسلوبٍ مبسّط، كذلك حكاية البحر، وهو عرضٌ حيٌّ يستحضر أجواء البحر والساحل، ويقدِّم الأهازيج البحرية التي كانت تستخدم لتحفيز البحارة.

وتشمل الفعاليات «جدارية الشعر النبطي» التي تُقدِّم تجربة بصرية وتفاعلية تستعرض تطوّر الشعر النبطي بوصفه عنصرًا مؤثرًا في الفنون الأدائية، وتضمّ منطقة الفعاليات المصاحبة للمهرجان «منطقة المتاجر» التي تُعنى بتقديم أزياء الفنون التقليدية الأدائية والإكسسوارات المرتبطة بها.