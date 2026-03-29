«فورمولا 1».. أنتونيلي يخطف لقب اليابان ويتصدر

أحرز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1»، الأحد، على حلبة سوزوكا، ليصبح أصغر سائق يتصدر الترتيب المؤقت لبطولة العالم في التاريخ، مواصلًا تعزيز أوراق اعتماده المتصاعدة في عالم الفئة الأولى.

وقال أنتونيلي عقب السباق :«سعيد جدًا بالفوز، لم أفكر في كيف سيسير السباق ولكن أعتقد أن البداية لم تكن جيدة بما يكفي وكنت محظوظًا بدخول سيارة الأمان التي ساعدتني على انتزاع المركز الأول فوضعت استراتيجية للفوز به ونجحت في ذلك».

وأضاف السائق الإيطالي : «تدربت بطريقة جيدة وكنت جاهزًا لخوض هذا السباق واليوم برهنت أني بإمكاني أن أفوز بسهولة أو أخسر بسهولة، الحظ حالفني بدخول سيارة الأمان ولكن أنا حاولت جاهدًا أن أحافظ على السرعة نفسها ولا أعرف ماذا كان سيحدث دون تدخل سيارة الأمان ولكن هذا ما سهل علي الأمر للفوز، ما زال الوقت مبكرًا للتفكير في البطولة، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وحقق أنتونيلي البالغ من العمر 19 عامًا انتصاره الثاني تواليًا بعد جائزة الصين الكبرى قبل أسبوعين، ونجح في تعويض انطلاقته السيئة قبل أن يقطع خط النهاية في الصدارة مستفيدًا من دخول سيارة الأمان، أمام الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، وشارل لوكلير، سائق فيراري.

وأزاح أنتونيلي زميله البريطاني جورج راسل، صاحب الـ28 عامًا، والذي حل رابعًا في السباق، عن الصدارة في موسم يشهد تعديلات كبيرة على لوائح المحركات الهجينة والجوانب الهوائية، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة مقابل 63 لزميله.

وبات أنتونيلي متصدرًا للترتيب العام بعد ثلاثة سباقات، بعدما بنى على فوزه الأول في مسيرته قبل أسبوعين في الصين، كما أضحى أصغر سائق يعانق الفوز في سباقين متتاليين ماحيًا إنجاز لوكلير، وأول إيطالي ينتزع الصدارة منذ مواطنه جانكارلو فيزيكيلا عام 2005 عندما فاز بالسباق الافتتاحي في أستراليا.

وتنافس راسل مع بياستري على الصدارة خلال النصف الأول من السباق قبل أن يتراجع، ثم عاد إلى المعركة بعد سلسلة من المواجهات في اللفات الأخيرة.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين الآخر بطل العالم، خامسًا، متقدمًا على البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، والفرنسي بيار جاسلي، سائق ألبين.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات مع ريد بول، الفائز في اليابان في الأعوام الأربعة الماضية، ثامنًا بعد انطلاقه من المركز الحادي عشر.

وتتوقف منافسات «الفورمولا 1»، لخمسة أسابيع قبل استئنافها في جائزة ميامي الكُبرى في الثالث من مايو المقبل.

وكان من المقرر تنظيم جائزتي البحرين والسعودية في أبريل المقبل، لكنهما أُلغيتا.