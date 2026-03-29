«فيا» يراجع اللوائح بعد حادث بيرمان

أصدر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا»، بيانًا صحافيًا رسميًا عقب الحادث المثير للجدل الذي تعرض له أوليفر بيرمان، سائق فريق هاس، خلال سباق جائزة اليابان الكُبرى، ضمن بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، الأحد.

وأكد «فيا» في البيان عزمه مراجعة اللوائح الرياضية الجديدة لعام 2026، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف المعنية اتفقت منذ البداية على إجراء مراجعة هيكلية بعد المرحلة الافتتاحية من الموسم، لضمان جمع وتحليل بيانات كافية حول القواعد التي تمنح السائقين حرية اختيار توقيت شحن وتفريغ الطاقة الكهربائية لزيادة السرعة القصوى وتسهيل عمليات التجاوز.

وجاء هذا التحرك بعد تحذيرات متكررة من السائقين بشأن خطورة تفاوت السرعات بين السيارات، إذ تعرض بيرمان لاصطدام بلغت قوته 50 جي نتيجة اقترابه من سيارة ألبين التي يقودها فرانكو كولابينتو بسرعة تزيد بنحو 50 كيلومترًا في الساعة، بعد نفاد الطاقة المفاجئ من سيارة الأخير، ما أجبر بيرمان على الانحراف يسارًا والارتطام بالحائط، لينجو من إصابة خطيرة مكتفيًا ببعض الكدمات في ركبته.

من جانبه، انتقد كارلوس ساينز، مدير رابطة سائقي الجوائز الكبرى، وسائق فريق ويليامز، تجاهل الاتحاد لتحذيرات السائقين السابقة، معتبرًا أن الاعتماد فقط على آراء الفرق التي قد تجد الإثارة في المشاهدة التلفزيونية هو أصل المشكلة.

كما أيد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، وبطل العالم أربع مرات هذا الطرح، واصفًا فوارق السرعة التي تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة نتيجة استخدام نمط القوة الإضافية بالأمر الخطير جدًا.

ومع إلغاء سباقي البحرين والسعودية، يمتلك الاتحاد الدولي متسعًا من الوقت حتى سباق ميامي في الثالث من مايو المقبل، لإجراء تعديلات محتملة على القوانين.