هونيس: كين قدوة ونجم مثالي

أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، عن أمله في تمديد الإنجليزي هاري كين، نجم الفريق الأول، عقده، والاستمرار في صفوف بطل الرقم القياسي «للبوندسليجا» لما بعد عام 2027.

وأوضح هونيس في مقابلة نشرتها مجلة «كيكر شبورتس» الأحد، أن حدوث ذلك سيكون بمثابة حُلم بالنسبة له، مشيرًا إلى أن كين لم يقم بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، ما يعني بقاءه مع الفريق على الأقل حتى صيف 2027.

وأكد هونيس أنه يشعر من خلال ما يسمعه ويلمسه على أن كين وعائلته يشعرون براحة تامة في ميونيخ.

ومنذ انتقاله من توتنام عام 2023، سجل هاري كين 133 هدفًا في 136 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، بينما وصل رصيده في الموسم الجاري من الدوري الألماني إلى 33 هدفًا خلال 27 مباراة.

ووصف هونيس المهاجم الإنجليزي بـ«لاعب مثالي يعتني بجسده بشكل جيد»، مبينًا قدرته على اللعب بهذا المستوى العالي لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام إضافية.

واختتم الرئيس الشرفي للنادي البافاري حديثه بالإشادة بدور كين كنموذج يحتذى به للاعبين الشباب الذين ينظرون إليه بإعجاب داخل غرفة ملابس الفريق.