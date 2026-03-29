زكري يرفض الراحة بعد الخسارة

رفض الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحة، الأحد، عقب خسارة المواجهة التجريبية، السبت، أمام الدرعية بهدف دون مقابل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الجزائري فضّل مواصلة التدريبات ورفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وكشف المصدر عن أن زكري يسعى إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهة التجريبية أمام الدرعية، وفرض مزيد من الانضباط داخل المجموعة في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الفريق.

ويستعد الشباب لخوض مواجهة أمام نظيره الرياض ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، الأحد المقبل.

ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و11 خسارة.