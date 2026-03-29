المايسترو يريح النجمة قبل النصر

منح الإنجليزي نيستور المايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة، الأحد، بعد نهاية المواجهة التجريبية أمام الزلفي «درجة أولى» وانتهت لمصلحته 2ـ1 السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المايسترو سيفتح، الإثنين، ملف الإعداد لمواجهة النصر في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل.

وبيّن المصدر أن المدرب الذي حل بديلًا عن البرتغالي ماريو سيلفا المقال لسوء النتائج، استغل فترة التوقف لرفع الجانب البدني، وبث الروح المعنوية.

وتولى المايسترو الدفة الفنية، في الجولة الـ 22 من دوري «روشن»، إذ كسب أول مواجهة أمام الخلود، 2ـ1، قبل أن يتعرض لخمس هزائم متتالية أمام الأهلي 1ـ4، والنصر 0ـ5، والأخدود 1ـ3، والهلال 0ـ4، وضمك 1ـ3.

ويلعب النجمة، الجمعة المقبل، أمام النصر متصدر الدوري، على ملعب «الأول بارك» بالرياض.

ويتذيل الفريق الصاعد الموسم الماضي من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى قائمة الترتيب برصيد 8 نقاط، مع تبقي 8 جولات فقط على خط النهاية.