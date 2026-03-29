النصر يدرج العتيبي.. ويخاطب الآسيوي

تجهز إدارة نادي النصر، خطابًا رسميًا، بهدف رفعه إلى الاتحاد القاري، من أجل إدراج الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي العاصمي، تسعى إلى إدراج العتيبي، بديلًا عن الحارسين راغد النجار ومبارك البوعينين، المصابين في الرباط الصليبي، مستندة على التقرير الطبي الخاص بهما.

وكانت إدارة النصر قيدت أربعة حراس مرمى قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2، في بداية الموسم الرياضي الجاري.

وتدرج العتيبي في الفئات السنية بنادي النصر، ويلعب حاليًا مع فريق تحت 21 عامًا في بطولة دوري «جوي» للنخبة.

وعلى الصعيد الدولي، لعب الحارس الشاب مع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في 13 مباراة، منها 5 في بطولة كأس آسيا قبل الخسارة من أوزبكستان في المباراة النهائية 0ـ2.

وشارك مع الأخضر في نهائيات كأس العالم للناشئين في 3 مباريات وتلقت شباكه في المونديال 5 أهداف.

ويخوض النصر مواجهة ربع النهائي أمام الوصل الإماراتي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، في 19 أبريل المقبل، من مباراة واحدة، على أن يلتقي الفائز إما الأهلي القطري أو الحسين الأردني على الملعب ذاته لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية.

ويتولى حماية مرمى فريق النصر الموسم الجاري، البرازيلي بينتو، والدولي نواف العقيدي، إضافة إلى راغد النجار ومبارك البوعينين.