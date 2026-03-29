الخميس.. الفيحاء يسترد الدوليين

منح البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، راحة لجميع اللاعبين عن التدريبات، الأحد، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي حدد، الإثنين، موعدًا لعودة التدريبات على ملعب عبد العزيز التويجري في مقر النادي في المجمعة.

وخاص الفريق مواجهة تجريبية أمام التعاون، السبت، انتهت بالخسارة 1ـ3.

وينتظر ايمانويل مدرب الفيحاء عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف.

ويشارك البنمي أورلاندو موسكيرا حارس المرمى، والزامبي فاشون سكالا، إضافة إلى الثنائي السعودي صبري دهل وعبد الله رديف مع منتخباتهم الدولية.

ووفق المصدر، يلتحق الرباعي الدولي بتدريبات الفيحاء، الخميس، استعدادًا لمواجهة نيوم، ضمن الجولة الـ 27 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، السبت.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع في سلم الترتيب في دوري «روشن» برصيد 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات و 11 خسارة.