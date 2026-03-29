الأخدود.. الجبال يستعين بـ 5 تونسيين

استعان التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، بطاقم فني من 5 مساعدين من بلاده في مهمته الجديدة مع النادي النجراني، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن طاقم المدرب التونسي الجديد ضم شكري الزعلاني، ونادر واردة «مساعدين»، وأنيس بن مقداد «مدرب حراس»، وناجح الصغير ومطيع الشطي «معدين بدنيين»، على أن يصل الطاقم المساعد إلى نجران خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأعلن نادي الأخدود، السبت، رسميًا تعاقده مع الجبال «63 عامًا» لتولي الإدارة الفنية خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي.

وأنهى الأخدود ارتباطه بسوموديكا «55 عامًا» بعد أن قاد الفريق في 14 مباراة بدوري روشن السعودي لم يحقق فيها سوى انتصارين، فيما تعادل مرتين، وخسر 10 مواجهات ما وضعه في دائرة الهبوط، إذ يحتل حاليًا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 13.

وأصبح الجبال ثالث مدرب يقود الأخدود الموسم الجاري بعد البرتغالي باولو سيرجيو، والروماني سوموديكا، كما أنه يعود إلى الملاعب السعودية بعد تجارب في أندية سدوس، النجمة، الحزم، الشعلة، هجر، الأهلي، والفتح على ثلاث فترات.

ويحفل سجل الجبال بعديد من الإنجازات، أبرزها مع فريق الفتح حين قاده إلى تحقيق الثنائية التاريخية «الدوري وكأس السوبر السعودي» موسم 2012ـ2013.

ويواجه الأخدود نظيره الفتح ضمن الجولة الـ 27 من الدوري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، الأحد المقبل.