قرار يغلق مواجهة الفتح والاتفاق

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية أمام نظيره الاتفاق، على ملعب «إيجو» في الدمام، الإثنين.

وتقرر أن تكون المواجهة التجريبية مغلقة وتلعب عند الـ 06:30 مساءً باتفاق الناديين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، الذهاب إلى الدمام عصر الإثنين، قبل المباراة بساعتين على أن تكون العودة إلى الأحساء بعد انتهاء المواجهة مباشرة.

من جانب آخر، يواصل عبد العزيز الفواز برنامجه العلاجي بعد تعرضه إلى إصابة بمفصل القدم.

ويفقد الفتح خلال فترة التوقف إلى 4 لاعبين بسبب انتظامهم مع المنتخب السعودي وهم مهدي العبود وعبد العزيز السويلم ومحمد الصرنوخ وفهد الزبيدي.

ويواجه الفتح نظيره الأخدود ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، الأحد المقبل.

ويحتل الفتح المركز الثالث عشر في دوري «روشن» برصيد 28 نقطة من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة.