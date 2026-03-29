الاتحاد.. كونسيساو يستدعي الغالب

استعان البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالشاب عفاس الغالب، في التدريبات الجماعية، لتعويض النقص في مركز الحراسة، خلال فترة التوقف الجارية خلال أيام «فيفا» الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن كونسيساو استدعى الغالب «18 عامًا» ليشارك بجانب أسامة المرمش، لتعويض غياب الصربي بريدراج رايكوفيتش المنتظم مع منتخب بلاده حاليًا، إضافة إلى محمد العبسي مع المنتخب السعودي «ب» وحامد الشنقيطي المستدعى لقائمة الأخضر تحت 21 عامًا.

واستدعى المنتخب السعودي الأول عنصرين من الفريق الأول، هما: حسن كادش، وصالح الشهري، وانضم إليهما اثنان آخران إلى منتخب «ب»، وهما: محمد العيسي، وأحمد شراحيلي، وغادر ستة لاعبين أجانب للمشاركة مع منتخباتهم الدولية، وهم: البرازيلي فابينيو، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري وحسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، والصربي بريدراج رايكوفيتش.

ويخوض الاتحاد مواجهته المقبلة في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، أمام الحزم، الجمعة 3 أبريل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 25 نقطة.