La Gazzetta : كيسيه يعوض رحيل تورام

وضعت إدارة يوفنتوس الايطالي، الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم خيارًا محتملًا لتعويض الفرنسي كيفران تورام، حال بيع عقده الصيف المقبل، وفق صحيفة «La Gazzetta dello Sport» الايطالية، الأحد.

ويرغب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، في تعزيز صفوف فريقه في خطي الوسط والهجوم، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تنطلق 15 يونيو 2026.

وذكرت «الرياضية»، الأربعاء الماضي، أن كيسيه علق قرار استمراره من عدمه في صفوف الفريق الجداوي في ظل اهتمام أندية إيطالية باستعادته مجدًّدا بعد أن ظهر فيها مع ميلان، تشيزينا، وأتالانتا.

ويدخل يوفنتوس في سباق مع غريمه إنتر ميلان، على التعاقد مع كيسيه، وفق «توتو سبورت»، الثلاثاء الماضي.

ويأتي كيسيه ضمن عدد من الأسماء التي تسعى إدارة «النيراتزوري» إلى ضمها في النافذة الصيفية، وأبرزها البرازيلي أندريه سانتوس، لاعب تشيلسي، والفرنسي مانو كونيه، لاعب روما.

وانضم كيسيه إلى صفوف الأهلي صيف 2023، قادمًا من برشلونة ودافع عن ألوانه في 110 مباريات، سجَّل خلالها 23 هدفًا وصنع 12، وأسهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.