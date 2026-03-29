الأهلي.. تضاؤل مشاركة هوساوي أمام ضمك

تضاءلت فرصة مشاركة زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام ضمك، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ حظوظ مشاركة هوساوي في لقاء فريقه المقبل تبدو صعبة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، ما أجبر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على استبعاده عن مواجهة مصر التجريبية، وكذلك رحلة بلجراد استعدادًا لمواجهة صربيا الثلاثاء المقبل.

وبيَّن المصدر أنَّ هوساوي «25 عامًا» سيخضع لجلسات علاجية وتأهيلية الأحد، تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، على أن يجري نهاية الأسبوع الجاري اختبارات طبية لتحديد مدى قدرته على الدخول في التدريبات الجماعية التي تسبق مواجهة ضمك.

وعانى الظهير، الذي اعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله في الكثير من مباريات الأهلي الماضية، من إصابة على مستوى الركبة، إذ غادر معسكر الأخضر في جدة.

ولعب هوساوي، المنضم الصيف الماضي قادمًا من الرائد، مع ناديه الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات بمجموع يصل 1599 دقيقة، منها 18 مباراة في دوري روشن السعودي، سجَّل خلالها هدفًا وصنع اثنين، ونال 6 بطاقات صفراء.