الظهور الأول.. صبري يُعجب بـ«نسور قرطاج»

أبدى صبري لموشي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، ارتياحه بأداء اللاعبين في أول مباراة تحت إشرافه أمام منتخب هايتي، على الرغم من الدفع بتغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية.

وفازت تونس بهدف نظيف في مباراة تجريبية نظمت فجر الأحد، في مدينة تورونتو الكندية، ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال لموشي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: «عانينا من الغيابات في اللحظات الأخيرة، كانت هناك إصابات وتغييرات كبيرة، قائمة اللاعبين مختلفة والفريق أعيد تكوينه بشكل كامل، اللاعبون في الدفاع لم يلعبوا مع بعضهم من قبل بما في ذلك حارس المرمى».

وأضاف لموشي: «رأيت أشياءً جيدة كان ينقصنا بعض الانسجام والتعديل والخبرة، كانت هناك إرادة لتقديم الأفضل، وكان يمكننا تسجيل هدف آخر أو هدفين».

وتابع مدرب المنتخب التونسي: «هُناك أشياء مشجعة، كمباراة أولى أنا سعيد بذلك، انتصار مستحق ويعكس أننا كنَّا نعرف ما نريده منذ بداية المباراة، تنتظرنا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام أمام كندا، ستكون هناك وضعيات أخرى وتشكيلة وتنظيم مختلف، بما أننا في مرحلة التحضيرات نسعى إلى تطوير أدائنا».

وقدَّم «نسور قرطاج» أداءً هجوميًّا في بداية المباراة أثمر هدف السبق بتوقيع سيباستيان تونكتي، لاعب فريق سلتيك الأسكتلندي، بعد تمريرة من إسماعيل الغربي، لاعب أوجسبورج الألماني.