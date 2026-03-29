شراكة تجمع «مانجا العربية» و«سكوير إنيكس»

أعلنت مانجا العربية، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، عن توقيع شراكة مع سكوير إنيكس اليابانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة الألعاب والمحتوى الإبداعي، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المحتوى عالي الجودة المقدم للجمهور العربي.

وقال الدكتور عصام بخاري، المدير العام رئيس تحرير مانجا العربية، في بيان صحافي: «يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع شركة سكوير إنيكس إحدى الشركات اليابانية الرائدة عالميًّا في صناعة المحتوى الإبداعي، لما تتميز به أعمالها من عوالم إبداعية تحظى بشعبية واسعة في الشرق الأوسط، ومن خلال تقديم أعمال سكوير إنيكس المتميزة للجمهور باللغة العربية، نسعى إلى تلبية تطلعات قرائنا وتعزيز التبادل الثقافي من خلال المحتوى الإبداعي».

وأعرب تاكاشي كيريو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سكوير إنيكس، عن سعادته بهذه الشراكة، مضيفًا: «يسعدنا جدًّا إتاحة عناوين المانجا الخاصة بنا للجمهور باللغة العربية، عبر النشر الرقمي في تطبيق مانجا العربية، ونتطلع إلى استمتاع القراء في السعودية والشرق الأوسط بأعمالنا، كما سنواصل التزامنا بتقديم تجارب ثرية لا تُنسى للقراء حول العالم، من خلال تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة يلبي تطلعات مختلف شرائح الجمهور».

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مانجا العربية الهادفة إلى تعزيز وتمكين انتشار الأعمال الإبداعية وتوسيع قاعدة جمهورها عالميًّا، من خلال عقد شراكات مع أبرز المنصات والشركات البارزة في ترويج وتقديم الأعمال الإبداعية حول العالم، وهي امتداد لسلسلة النجاحات التي حققتها مانجا العربية خلال الأعوام الماضية التي شهدت إطلاق مجلتيها الموجهتين للشباب والصغار بنسختيهما المطبوعة والرقمية، إضافةً إلى النمو المتواصل في قاعدة مستخدمي تطبيقاتها التي تجاوزت 12 مليون تحميل في أكثر من 190 دولة حول العالم، ما أسهم في ترسيخ حضورها وجماهيريتها الواسعة في العالم العربي، وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى ترخيص حصري لعدد من أبرز أعمال شركة سكوير إنيكس باللغة العربية ونشرها عبر منصات مانجا العربية في المنطقة على أن يتم تقديمهما عبر مختلف منصاتها الرقمية والورقية.

وتحظى سكوير إنيكس بخبرة عريقة في مجال نشر المانجا من خلال منظومة النشر الخاصة بها تحت علامة «Gangan»، التي تضم عددًا من المجلات والمنصات الرقمية، إذ تدير الشركة مجموعة واسعة من العناوين، وتغطي تصنيفات متعددة تستهدف شرائح متنوعة من القراء حول العالم، كما أنها أطلقت في 2022 النسخة العالمية باللغة الإنجليزية من منصة Manga UP، التي أتاحت وصولًا رسميًّا وسريعًا إلى مجموعة واسعة من عناوين المانجا المختارة للجمهور العالمي، وأعلنت الشركة وصول مكتبة المنصة باللغة الإنجليزية إلى أكثر من 350 عنوانًا، في خطوة تعكس التوسع العالمي المتسارع لفن المانجا، وتعد Square Enix من الشركات الرائدة عالميًّا في صناعة الألعاب، لامتلاكها سلسلة Final Fantasy أبرز العلامات التجارية التي حققت نجاحات عالمية واسعة بمبيعات تجاوزت أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم وفق تقارير الشركة.

يُذكر أنَّ شركة «مانجا العربية» تتبع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وتهدف إلى تصدير الثقافة والإبداع السعودي والعربي إلى العالم بأسره، من خلال إنتاجات إبداعية مستوحاة من ثقافة المجتمع وأصالة القيم السعودية والعربية، وإثراء المحتوى العربي لجذب الأسرة العربية نحو القراءة الترفيهية عبر المحتوى المترجم والمستوحى من أعمال عالمية، إذ أصدرت «مانجا العربية» مجلتين متخصصتين في القصص المصورة العربية والعالمية، وحققت إصداراتها نجاحات واسعة منذ انطلاقها في عام 2021.