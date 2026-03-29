الجبال: مهمتي إنقاذ الأخدود.. وموقعة الفتح صعبة

عاد التونسي فتحي الجبال إلى دوري روشن السعودي من جديد عبر بوابة فريق الأخدود الأول لكرة القدم بعد أن سجل اسمه في قائمة الأبطال للدوري عقب تحقيقه اللقب مع الفتح في موسم 2012ـ2013، إضافة إلى السوبر السعودي في الموسم ذاته.

وسبق للمدرب التونسي العمل في السعودية عبر عدة محطات، إذ درب أندية سدوس، والنجمة، والحزم، والشعلة، وهجر، والأهلي، والفتح، في ثلاث فترات.

وقاد الأهلي في مباراتي دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعد إقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

ثم رحل عن الدوري السعودي إلى نظيره التونسي وتولى مهمة تدريب الصفاقسي قبل أن يتوجه إلى الأهلي والسويحلي الليبيين.

وخاض تجربتين في الإمارات وقطر مع ناديي عجمان والشحانية وأخيرًا اتفق رسميًا مع الأخدود ليقوده فيما تبقى من مباريات الموسم .

«الرياضية» التقت الجبال في حوار كشف من خلاله أسباب قبوله تدريب فريقه الجديد على الرغم من وضعه الصعب في سلم الترتيب والاقتراب من الهبوط إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

01

في البداية.. لماذا قبلت مهمة تدريب فريق الأخدود الأول لكرة القدم على الرغم من وضعه الحالي في سلم الترتيب؟

قبلت مهمة قيادة الأخدود في هذا التوقيت الصعب احترامًا لاختيار مجلس الإدارة لي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأنا مدرب محترف في الأخير لا أعترف إلا بالملعب وما يبذله اللاعبون والجهاز الفني وأنا دائمًا أحب التحديات ويجب أن أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الروماني ماريوس سوموديكا، على العمل الذي قاموا به خلال فترة وجوده.

02

لكن تدريب الأخدود في الوضع الراهن مغامرة أم تحدٍ جديد لك؟

ليس مغامرة ولا أعترف إلا بالعمل الجاد خاصة وقت الأزمات وبالتأكيد وضع الأخدود في جدول دوري «روشن» صعب، وبالتالي سيكون العمل مضاعفًا من أجل إنقاذه ودفعه بعيدًا عن الهبوط وحضوري بالتأكيد تحدٍ جديد لفتحي الجبال في دوري كبير بحجم الدوري السعودي.

03



إذًا ما هو سلاحك في المهمة الصعبة الجديدة؟

سلاحي هو العمل ثم العمل بروح الفريق الواحد و الشعور بأهمية المرحلة المقبلة من جميع الأطراف والعمل كمجموعة يساعدنا على رفع مستوى الفريق و تعزيز الثقة بين أفراد المنظومة.

04



لماذا قررت الاستعانة بطاقم عمل مساعد لك من بلادك تونس؟

بالتأكيد أي مدرب يختار الطاقم الفني الذي ينفذ أفكاره ويخطط دائمًا لتطوير الأفكار الفنية، لذلك أعتمد على طاقم فني مساعد من تونس وهم: شكري الزعلاني ونادر واردة «مساعدان»، وناجح الصغير ومطيع الشطي «معدان بدنيان»، وأنيس بن مقداد «مدرب حراس».

05

مهمتك صعبة مع الأخدود حدثنا عن أهدافك بعد قبول المهمة؟

طموحاتي مع الأخدود المساهمة في بقاء الفريق ضمن أندية دوري «روشن» ودفع المجموعة لتقديم الأفضل والإحساس بالرضا وعدم التقصير في نهاية الموسم والتركيز على كل ما سيقدمونه من جهد وعمل خلال المباريات المتبقية.

06



كيف ترى أولى مبارياتك مع الأخدود ضد الفتح؟

مباراة الفتح بالتأكيد ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي لأنه فريقي الذي حققت معه لقب الدوري وعشت معه أجمل فترات رحلتي التدريبية في السعودية لكن هكذا كرة القدم فريقك اليوم يمكن أن يكون منافسك في الغد.