الهلال.. الحربي يبدأ التأهيل وإنزاجي يترقب

دشن متعب الحربي، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، برنامجه العلاجي في مفصل الكاحل، بعيادة «مينا» داخل النادي العاصمي، بعد إصابته في تدريبات المنتخب السعودي خلال معسكره الأخير في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الإيطالي سيموني إنزاجي يترقب، الأحد، نتائج فحوصات جناحه الفرنسي سايمون بوابري، عقب إصابته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا.

وغادر الجناح الفرنسي مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج عند الدقيقة «32» بسبب الإصابة، في المواجهة التي كسبها «الديوك» 5ـ1، الخميس الماضي.

وقبل خروجه، تمكن بوابري من صناعة الهدف الأول لمنتخب فرنسا عند الدقيقة الثانية، الذي أحرزه زميله ناثان زيزي، مدافع نيوم.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نيوم، وخاض معه 8 مباريات من دون مساهمة تهديفية، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

وتضم عيادة الهلال عددًا من المصابين، يتقدمهم سالم الدوسري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، حمد اليامي، والتركي يوسف أكتشيشيك، لينضم إليهم الحربي وبوابري.