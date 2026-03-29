الأخضر يدشن معسكر بارتيزان

يفتتح لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى حصصهم التدريبية عند الـ 05:30 مساءً في المركز الرياضي في نادي بارتيزان، الأحد، بعد وصول البعثة قادمة من جدة، إلى بلجراد،استعدادًا لمواجهة تجريبية أمام صربيا ، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته لكأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، قائمة مكوَّنة من 27 لاعبًا لمواجهة صربيا التجريبية، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.

وتعرض الأخضر لخسارة برباعية أمام منتخب مصر، الجمعة الماضي، في جدة بالمباراة الأولى خلال أيام «فيفا» الدولية.

و تبقى على المباراة الأولى للأخضر في المونديال أمام الأوروجواي 15 يونيو المقبل نحو 77 يومًا، فيما يلعب «الصقور» أمام إسبانيا بعدها بستة أيام، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر 26 من الشهر ذاته.