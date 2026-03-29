بعد 7 مباريات.. توتنام يقيل تيودور

أعلن نادي توتنام الإنجليزي انفصاله عن الكرواتي إيجور تيودور، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي الأحد، وذلك بعد سبع مباريات فقط قضاها في منصبه.

وقال توتنام، في بيان، من دون الإعلان عن خليفة تيودور: «يمكننا التأكيد أنه تم الاتفاق بالتراضي على أنَّ إيجور تودور، المدرب الرئيس، سيغادر النادي بأثر فوري».

وخسر الفريق اللندني تحت قيادة تيودور خمسًا من تلك المباريات، ليجد نفسه في المركز الـ 17 في ترتيب الدوري الإنجليزي على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.