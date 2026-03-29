كوسوفو.. مكافأة المونديال «مليون يورو»

تعهدت حكومة كوسوفو، بمنح المنتخب الوطني للبلاد الأول لكرة القدم مكافأة مالية قدرها مليون يورو «مليون و150 ألف دولار» في حال تحقيق الفوز على تركيا، الثلاثاء المقبل، الفوز الذي سيمنحها تأهلًا تاريخيًا للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأتي هذه الخطوة لدعم منتخب كوسوفو في المباراة الحاسمة المنظمة في بريشتينا، العاصمة، ضمن الملحق المؤهل للمونديال.

وبلغت كوسوفو نهائي الملحق بعد فوز على سلوفاكيا بنتيجة 4ـ3، وهو الإنجاز الذي دفع هيكوران موراتي، وزير المالية، للإعلان عبر منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي عن تخصيص 500 ألف يورو للفريق سيتم اعتمادها رسميًا، الإثنين.

وفي حال حصد المكافأة الكاملة التي تصل إلى مليون ونصف المليون يورو، فمن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد الواحد من لاعبين ومدربين وطاقم إداري ما بين 40 إلى 50 ألف يورو، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن آلية التوزيع.

وفشل منتخب كوسوفو في التأهل لنسختي مونديالي 2018 و2022، كما غاب عن بطولتي يورو 2020 و2024، لكنه نجح في بلوغ الملحق الجاري، بعد احتلال المركز الثاني خلف سويسرا في مجموعته بالتصفيات.

وينضم الفائز من مواجهة الثلاثاء أمام تركيا، التي تأهلت للملحق بالفوز على رومانيا بهدف نظيف، إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم رفقة أمريكا وباراجواي وأستراليا.

يذكر أن كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 وتضم أغلبية من أصول ألبانية، انضمت لعضوية الاتحادين الدولي «فيفا»والأوروبي «يويفا» 2016.