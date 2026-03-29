إسبانيا تفقد زوبيميندي أمام مصر

أجبرت إصابة في الركبة الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، على مغادرة معسكر منتخب بلاده الذي يتحضر لمواجهة تجريبية أمام نظيره المصري، الثلاثاء.

وقال أبطال أوروبا 2024، في بيان: «من أجل تجنب أي مخاطرة والمحافظة على سلامة اللاعب، تم تسريحه من الفريق»، مضيفًا: «تم إخطار الطاقم الطبي لأرسنال بكافة تفاصيل العملية».

وشارك زوبيميندي بديلًا في فوز إسبانيا على صربيا بثلاثة أهداف نظيفة، الجمعة، في لقاء تجريبي أيضًا يدخل ضمن استعدادات أبطال أوروبا لمونديال الصيف المقبل.

وسيغيب اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بالتالي عن المباراة التجريبية الأخرى، الثلاثاء، ضد مصر في برشلونة.

ويُعد زوبيميندي عنصرًا أساسيًّا في خط وسط أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك الموسم الجاري في 44 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وخاض لاعب ريال سوسيداد السابق 25 مباراة حتى الآن مع منتخب بلاده، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف.