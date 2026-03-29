القادسية يكسب تجربة الباطن برباعية

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الباطن «درجة أولى» بنتيجة 4ـ1، في المواجهة التجريبية المغلقة التي جرت على ملعبه، الأحد، ضمن برنامج استعداداته خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا».

وسجل رباعية الفريق الشرقي كل من عبد الله آل سالم، وهيثم عسيري، والألماني جوليان فايجل، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، بينما جاء الهدف الوحيد للباطن عن طريق تركي الجلفان.

وعمد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في خطوة هدفت إلى الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

وتنتظر الفريق القدساوي ثماني مباريات في الدوري بعد التوقف، وستكون البداية بلقاء الديربي أمام الاتفاق 5 أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الـ27.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري بـ60 نقطة حصدها من 18 انتصارًا وتعادلين، مقابل خسارتين مع ختام الجولة الـ26.