«شباب البومب 3» يتصدر شباك التذاكر

تصدَّر فيلم «شباب البومب 3» قائمة أعلى الأفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الرابع من مارس الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 17.4 مليون ريالٍ عبر بيع نحو 381.5 ألف تذكرةٍ، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وانطلق عرض فيلم «شباب البومب 3» في صالات السينما السعودية مع أول أيام عيد الفطر، مستفيدًا من الزخم الجماهيري المعتاد في موسم العيد، الذي يشهد ارتفاعًا في الإقبال على دور العرض.

ويواصل العمل النجاحات التي سجلتها السلسلة حيث تجاوز الجزء الأول 26 مليون ريال بأكثر من 618 ألف تذكرةٍ في عيد الفطر 2024، فيما حقق الجزء الثاني نحو 27 مليون ريال ببيع أكثر من 600 ألف تذكرة خلال 2025، ما يُعزِّز حضوره بوصفه أحد أبرز خيارات الجمهور في موسم العيد.

وسجلت دور السينما في السعودية بيع 782.8 ألف تذكرةٍ خلال الفترة من 22 إلى 28 مارس 2026 بإيراداتٍ إجماليةٍ وصلت إلى 38.6 مليون ريالٍ عبر عرض 29 فيلمًا متنوِّعًا.

وجاء فيلم «Project Hail Mary» في المركز الثاني بإيراداتٍ بلغت 8.3 مليون، فيما حلَّ «فاميلي ترنز» ثالثًا بـ 6.3 مليون، وجاء «Scream 7» رابعًا بـ 5.2 مليون، و«Hoppers» خامسًا بـ 4.3 مليون.

وفي بقية المراكز، حلَّ «Marty Supreme» سادسًا بإيراداتٍ بلغت 1.1 مليون ريال، يليه «Aadu 3» في المركز السابع بـ 2.2 مليون، ثم «Protector» ثامنًا بـ 707.5 ألف، و«Reminders Of Him» تاسعًا بـ 363.9 ألف، وأخيرًا «The Bride» عاشرًا بـ 356.7 ألف.