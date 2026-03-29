بعد تعديلات ديشان.. ثيو احتياطيا أمام كولومبيا

يبدأ الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الاول لكرة القدم، المباراة التجريبية بين منتخب بلاده وكولومبيا، مساء الأحد في واشنطن العاصمة الأمريكية، على مقاعد الاحتياط، بعدما لعِب كامل دقائق مباراة البرازيل، الخميس الماضي.

واختار الفرنسي ديديه ديشان، مدرب «الديوك»، إشراك لوكاس دين، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، في مركز الظهير الأيسر، ووضع هيرنانديز بين الاحتياطيين.

ويواجه ديشان الكولومبيين بتشكيل يختلف في جميع مراكزه عن ذلك الذي بدأ أمام «السامبا» في مدينة ماساتشوستس.

وأخرج المدرب نجم الهجوم كيليان مبابي من المجموعة الأساسية، والجناح عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، والمدافع إبراهيما كوناتي، ومايك ماينان، حارس المرمى، وهيرنانديز، وباقي المجموعة.

وبعد الخسارة 1ـ2 من البرازيليين، يبدأ الفرنسيون التجريبية الثانية خلال فترة التوقّف بالحارس برايس سامبا، والظهيرين بيير كالولو ولوكاس دين، والمدافعَين ماكسينس لاكروكس ولوكاس هيرنانديز، شقيق ثيو، والنجم نجولو كانتي في الوسط وبجانبه وارين زائير إيميري، وأمامهما رباعي الهجوم ريان شرقي، وديزيريه دوي، وماجنيس أكليوش، وماركوس تورام.

ويحمل كانتي، لاعب الاتحاد السعودي سابقًا وفنربخشة التركي حاليًا، شارة قيادة كتيبة «الديوك» الفرنسية.