«الرابطة» تعدّل مواعيد 10 مباريات في «روشن»

عدَّلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد عشر مبارياتٍ في دوري روشن بسبب المشاركات الخارجية لخمسة فرقٍ، حسب بيان صادرٍ عنها، الأحد.

وطبقًا للبيان، اعتمدت الرابطة تعديل مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي الخاصة بالفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتُلعَب 8 أبريل المقبل بدلًا من السابع منه الشهر ذاته.

وتشمل المباريات الثلاث: الفيحاء والأهلي، الهلال مع الخلود، والاتحاد أمام نيوم.

كذلك قرَّرت الرابطة تأجيل ثلاث مبارياتٍ ضمن الجولة الـ 28 الخاصة بالفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت مقرَّرةً 10 و11 أبريل، إلى موعدٍ يحدد لاحقًا، وهي: مباراة الشباب مع الاتحاد، والخليج والهلال، والأهلي أمام الفتح، وسيتم الإعلان عن الموعد البديل بعد اعتماد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي التعديل بعد تأجيل عددٍ من مباريات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس الخليج للأندية.

وأوضحت الرابطة في بيانها، أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية عبر مواءمة مواعيد مبارياتها بما يتيح فترات إعدادٍ وراحةٍ أفضل قدر الإمكان، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع معايير الجدولة، واللوائح التنظيمية، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع فرق دوري روشن السعودي.

وأكدت أن الإجراءات تمَّت بعد التنسيق مع الأندية المعنية، ومناقشة السيناريوهات المتاحة، والاستماع لمرئياتها، هذا مع الأخذ بالمدخلات التي تتوافق مع متطلبات الرزنامة، ومعايير المنافسة حيثما أمكن.

واستكمالًا للتعديلات، اعتمدت الرابطة تعديل موعد مباراتي الجولة الـ 28 لكلٍّ من النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود، لتُلعبا في 11 من الشهر المقبل من أجل ضمان الحد الأدنى من فترات الراحة وفق معايير الجدولة المعتمدة.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الرابطة تقديم موعد مباراتي الجولة الـ 29 الخاصتين بفريق النصر المشارك في دوري أبطال آسيا 2، والشباب المشارك في كأس الخليج للأندية بحيث تجرى مباراة القادسية مع الشباب 14 أبريل، والنصر مع الاتفاق 15 من الشهر نفسه.

ويأتي تعديل موعد مباراةٍ للفريق النصراوي تأكيدًا لما أوردته «الرياضية»، الخميس الماضي، تحت عنوان: «مواجهتا النصر.. قيد التعديل»، ونقلت عن مصادرَ خاصَّةٍ في سياق الخبر، أن رابطة دوري المحترفين تتجه إلى تغيير موعدَي مباراتين لفريق النصر خلال شهر أبريل المقبل بسبب ارتباطاته الآسيوية

وشدَّدت الرابطة على استمرارها في تطبيق معايير إدارة المسابقات بما يحقق الانضباط والعدالة في الجدولة، مع إتاحة أقصى عددٍ من أيام الراحة الممكنة للفرق المعنية دون الإخلال بمتطلبات الرزنامة وتوفر المنشآت.

وجدَّدت رابطة الدوري السعودي في ختام البيان التزامها الكامل بدعم الأندية السعودية في مختلف المشاركات القارية والدولية، والعمل بشكلٍ مستمرٍّ مع جميع الأطراف لضمان أفضل تنظيمٍ ممكنٍ للموسم، بما يخدم المنافسة ويعزز جودة المنتج.