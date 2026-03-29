السيفي يبحث دعم جدة في «يلو»

ناقش الاجتماع الدوري التاسع لمجلس إدارة نادي جدة وضع الفريق الأول لكرة القدم ونتائجه الأخيرة في دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وترأس فيصل السيفي، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع، مساء الأحد داخل مقر النادي، في حضور نائبه أحمد البعداني، والأعضاء الدكتور أحمد خليدي، ونبيل حامد، ومحمد الحازمي.

وحسب مصادر «الرياضية»، ركّز الحضور على كيفية دعم الفريق فيما بقِيَ من الموسم، وآليات ذلك، وشددوا على ضرورة تحقيق الانتصارات لتحسين الترتيب، والوجود في المنطقة الدافئة من الجدول إذا تعذّر الوصول لملحق الصعود.

ويستأنف جدة تدريباته الإثنين بعد حصوله على راحة الأحد، بقرارٍ من المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا.

ويستعد أوليفيرا لمواجهة الجندل، الجمعة في الجوف، ضمن الجولة الـ 27، ويحتل فريقه المركز الـ 13 في جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة.

وتزامنًا مع إجازة الفريق، واصل الجورجي جيورجي أبورجانيا، لاعب الوسط، تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي، في وقتٍ خضع فيه زميله المدافع فهد الصحفي إلى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد حجم إصابته في غضروف الركبة الهلالي الداخلي.

وتعرّض أبورجانيا إلى إصابةٍ في العضلة الأمامية للفخذ اليسرى، وخضع إلى فحص بالرنين المغناطيسي، بدأ بعده التأهيل.

وقبل فترة التوقف الجارية، خسِر جدة 0ـ4 من العلا، لحساب الجولة الـ 26.