الأخضر في صربيا.. غياب العمري والمفصل يبعد مندش

غاب عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما لم يُكمل سلطان مندش الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل وكان الأخضر قد استأنف، الأحد، تدريباته في بلغراد العاصمة الصربية، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا تجريبيًا، الثلاثاء المقبل، على ملعب «أرينا TSC».

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب نادي النجم الأحمر تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، إذ بدأت بتدريبات الإحماء، قبل تنفيذ تدريبات الاستحواذ على الكرة، تلتها تطبيقات تكتيكية متنوعة، واختُتمت الحصة بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب.

وكان الأخضر خسر مواجهته التجريبية الأولى أمام منتخب مصر بنتيجة 0-4، الجمعة الماضية، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026.