لابورتا يدافع عن قرار الاستغناء عن ميسي

زعم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن قراره بالتخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، قبل خمسة أعوامٍ أثبت صحته بدليل نتائج ولايته الثانية.

وخاض لابورتا، الذي تم انتخابه أخيرًا لولايةٍ رابعةٍ في رئاسة برشلونة، حملته الانتخابية عام 2021 على أساس ضمان استمرار ميسي، لكنَّه أبلغ أسطورة منتخب «التانجو»، أغسطس من ذلك العام، أنه لا يملك عقدًا معه.

وبرَّر لابورتا قراره بطرقٍ عدة، وادَّعى تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة وزميل ميسي في الفريق، أنه تعمَّد تخريب عودته بعد عامين.

وفي مقابلةٍ مع صحيفة «إل باييس»، أوضح لابورتا، أنه شعر بأنه تمَّ تبرئته حيث قال: «كان يتعيَّن علي اتخاذ قرارٍ. أعتقد أنني اتخذت القرار الصائب، فالنتائج تتحدث عن نفسها».

وأضاف رئيس برشلونة: «تمكَّنا من تحسين الوضع المالي للنادي، وبنينا فريقًا منافسًا، وحان الوقت لتغيير الأجيال. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته، وكنا في حاجةٍ إلى بناء فريقٍ جديدٍ. هل كنت أرغب في بناء فريقٍ جديدٍ بمساعدة ليو؟ نعم. لقد حاولنا، لكنْ ذلك لم يكن ممكنًا».