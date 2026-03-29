إسبوزيتو مطلوب أساسيّا أمام البوسنة والهرسك

حثَّ أنتونيو دي ناتالي وألبيريكو إيفاني، ثنائي الكرة الإيطالية السابق، جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، على إشراك المهاجم الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو أساسيًّا في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، والمقرَّر لعبها الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقَّع أن يشهد تشكيل المنتخب الإيطالي بعض التغييرات عن التشكيل الذي شارك في الفوز على إيرلندا الشمالية 2ـ0 في المباراة الماضية، ولعل أبرز تلك التغييرات تفضيل إسبوزيتو على ماتيو ريتيجي في مركز قلب الهجوم.

وقال دي ناتالي، نجم أودينيزي والمنتخب سابقًا، في تصريحاتٍ للصحافيين بإحدى الفعاليات في روما، العاصمة الإيطالية: «سأضع إسبوزيتو دائمًا في التشكيل الأساسي». مضيفًا: «الأهم عودة إيطاليا إلى كأس العالم».

وتألق اللاعب «20 عامًا» مع إنتر ميلان الموسم الجاري، وسجل تسعة أهدافٍ، وصنع ستةً في 40 مباراةً رسميةً.

كذلك يُعدُّ سجله مع المنتخب الإيطالي حتى الآن رائعًا، إذ أحرز ثلاثة أهدافٍ في ست مبارياتٍ دوليةٍ بعد أن كان المهاجم الأساسي لمنتخب أقل من 21 عامًا.

وذكر إيفاني في تصريحاتٍ لصحيفة «توتو سبورت»: «يمكنك أن تلمس إمكاناته. على الرغم من صغر سنه إلا أنه يلعب بانتظامٍ مع فريقٍ كبيرٍ مثل إنتر ميلان دون أن يتأثر بالضغط».

وكان المنتخب الإيطالي فاز على إيرلندا الشمالية 2ـ0 في برجامو، وتأهل إلى مواجهة البوسنة على أرضها في النهائي بعد فوز الأخيرة على ويلز بركلات الترجيح إثر نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1.