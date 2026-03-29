شنيشل: مواجهة بوليفيا تعتمد على جاهزية اللاعبين

أكد راضي شنيشل، النجم العراقي السابق، أن مواجهة منتخب بلاده الأول لكرة القدم المرتقبة ضد منتخب بوليفيا، تعتمد بشكل أساسي على جاهزية اللاعبين وطبيعة الإعداد الفني، إلى جانب اختيار الأسلوب المناسب لإدارة المباراة.

ويسعى منتخب العراق للصعود لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، حينما يواجه منتخب بوليفيا بمدينة جوادالاخارا المكسيكية، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي «صباح الأربعاء» في نهائي الملحق العالمي المؤهل للمونديال المقبل، الذي يلعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية «واع»، الأحد: «المنتخب الوطني يمر بحالة من الاستقرار الفني بعد التغيير الذي طرأ على الجهاز التدريبي بقيادة المدرب الأسترالي جراهام أرنولد»، مشيرًا إلى أن الأخير عمل على ترتيب أوراق الفريق وتوسيع قاعدة اللاعبين رغم صعوبة المرحلة التي تسلم فيها المهمة.

أضاف شنيشل: «مباراة بوليفيا تعد مواجهة مصيرية، كونها مباراة تأهل لا تقبل التعويض، ما يتطلب تحضيرًا مثاليًا على المستويين الفني والبدني. أغلب اللاعبين دخلوا أجواء المنافسة بشكل جيد».

ومن المقرر أن يشارك الفائز من العراق وبوليفيا في المجموعة التاسعة «الحديدية» إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.