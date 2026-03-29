«NBA».. سيكسرز يكسب هورنتس

سجل جويل إمبيد 29 نقطةً، ونفذ حائطَ صدٍّ مهمًّا في الثواني الأخيرة، ليُعوِّض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز تأخره بفارق ​15 نقطةً، ويتغلَّب على مضيفه تشارلوت هورنتس 118ـ114 في مباراتهما ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

ووضع فيلادلفيا حدًّا لسلسلة انتصارات تشارلوت، البالغة خمس مبارياتٍ متتالية، وفاز بسلسلة الموسم بينهما 2ـ1، ما منحه الأفضلية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.

وأنهى بول جورج، في مباراته الثانية بعد عودته ‌من إيقافٍ لمدة 25 ‌مباراةً بسبب انتهاكه شروط ​برنامج ‌مكافحة ⁠المنشطات في ​الدوري، اللقاء ⁠برصيد 26 نقطةً.

وسجل تايريس ماكسي 26 نقطةً في عودته بعد غياب عشر مواجهاتٍ بسبب إصابةٍ في إصبعه.

وأحرز براندون ميلر 29 نقطةً، وأضاف لاميلو بول 20 نقطةً، وأسهم كوبي وايت بـ 16 نقطةً لهورنتس الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد خسارة ميلووكي ⁠باكس على أرضه أمام سان أنطونيو ‌سبيرز 95ـ127 أمس أيضًا.

ولم يبلغ ‌هورنتس الأدوار الإقصائية بعد الموسم ​الاعتيادي منذ عام 2022.

وفي مباراةٍ ‌أخرى، سجل توبياس هاريس 18 نقطةً عندما ‌أحرز سبعًا من عشر رمياتٍ، ليحقق فريقه ديترويت بيستونز فوزًا حاسمًا على مضيفه مينيسوتا تمبرولفز 109ـ87 في مينيابوليس.