ناجلزمان: فرص تيرشتيجن في المونديال «ضئيلة جدا»

أوضح يوليان ناجلزمان، مدرب منتخب ألمانيا الأول كرة القدم، الأحد، أن فرص أندريه تيرشتيجن في المشاركة بكأس العالم «ضئيلة جدًا» في ظل مواصلته العلاج منذ أشهر.

وأجري تيرشتيجن، صاحب الـ33 عامًا حارس جيرونا الإسباني بالأعارة من برشلونة، عملية معقدة في فبراير بسبب تمزق في أوتار الركبة، وهي أحدث حلقة في سلسلة من التسع إصابات التي عانى منها.

وكشف ناجلزمان أنه تحدث مع تيرشتيجن الأسبوع الجاري، وذلك من خلال حديثه للصحافيين في التجريبية المقررة مساء الإثنين أمام غانا في شتوتجارت.

وأضاف: «لم يلعب لمدة عام، لقد كان خارج الملاعب، يجب عليه أن يبذل أقصى ما لديه في مدة معينة.. لكنه لم يعد في سن الـ21».

وأكمل: «أتمنى له التوفيق، ولكن علينا جميعًا التحلي بالصبر».

وأصبح تيرشتيجن الذي ظل خليفة لفترة طويلة لمانويل نوير في حراسة عرين «المانشافت»، بعد اعتزال بطل كأس العالم 2014 بعد نهاية كأس أوروبا 2024.

وقال ناجلزمان في فبراير الماضي إن تير شتيجن هو أول خيار لحراسة في ألمانيا في كأس العالم.