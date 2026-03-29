بوعدي: لم أقرر الاختيار بين فرنسا والمغرب

أكد أيوب بوعدي، لاعب وسط فريق ليل الأول لكرة القدم، أنه لا يريد التسرُّع في اتخاذ قراره بتمثيل فرنسا، أو المغرب على المستوى الدولي.

وبوعدي، صاحب الـ 18 عامًا، الذي يلعب الآن مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، لاعب رئيس في ليل منذ الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 90 مباراةً بمختلف المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.

ويحقُّ لأيوب، الذي يُعدُّ أصغر لاعبٍ يشارك في مباراةٍ بالمسابقة القارية للأندية بعمر 16 عامًا ونصف العام وثلاثة أيام، تمثيل المغرب، ‌إذ تعود أصوله إلى البلد ‌الواقع في شمال إفريقيا.

وقال بوعدي ​في ‌تصريحاتٍ،⁠ نقلتها صحيفة ليكيب ⁠الفرنسية: «حتى الآن لم أتخذ قرارًا باختيار المنتخب الوطني الذي سأمثله. أمنح نفسي بعض الوقت، ولا أريد التسرُّع».

ويلعب المغرب، أول منتخب إفريقي يصل إلى نهائيات كأس العالم، في مجموعة البرازيل وهايتي وإسكتلندا، وهي الثالثة في المونديال.

في حين تأتي فرنسا في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والنرويج والفائز من ملحق المسار 2.

وتنطلق نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية 11 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو.