ميندي يهاجم «كاف»: الكرة الإفريقية تستحق الأفضل

وجّه الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، انتقادات حادة للاتحاد الإفريقي «كاف» وذلك في أعقاب الجدل الدائر حول بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي اختتمت في المغرب في فبراير الماضي.

ولم يتوانَ ميندي عن توجيه نقد لاذع لـ«كاف» وذلك بعد قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب مما تسبب في جدل كبير في عالم كرة القدم.

وفي تصريحات لميندي عقب مباراة فريقه التجريبية مع بيرو على ملعب «ستاد دو فرانس»، أبدى حارس الفريق الأهلاوي استياءه مما وصفه بالفجوة بين مستوى كرة القدم الإفريقية والمسؤولين عنها.

وقال ميندي: «هناك فجوة واضحة بين ما نراه على أرض الملعب والطريقة التي تدار بها اللعبة»، مدللًا على ذلك بتعامل «كاف» مع أزمة نهائي أمم إفريقيا كمثال.

وذهب الحارس السنغالي إلى أبعد من ذلك، قائلًا إنه على الجهات المختصة بالكرة الإفريقية أن تكون لديها القدرة على تولي المسؤولية وإحداث إصلاحات جوهرية.

وأضاف: «كاف يتقدم بوتيرة أبطء بكثير من الكرة الإفريقية نفسها، يجب على المؤسسة أن تنظر لنفسها نظرة طويلة وفاحصة لأن كرة القدم الإفريقية تستحق أفضل من ذلك».

وكانت لجنة الإستئناف بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقرت بتجريد السنغال من اللقب علي خلفية انسحابه لوقت قليل من المواجهة في المباراة النهائية أمام المغرب في النهائي، غير أن الاتحاد السنغالي قدم طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» على الحكم.

وقال باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إنه سينفذ حكم المحكمة الرياضية الدولية في قضية بطولة كأس أمم إفريقيا التي جرت مطلع العام الجاري في المغرب.