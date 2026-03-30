4 اتحاديين يحددون مصير النخبة

كثفت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد اجتماعاتها، خلال الأيام الماضية، من أجل تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تضع البطولة هدفًا رئيسًا لها في الموسم الجاري، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويقود هذه الاجتماعات فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، في حضور البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، ومواطنه دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، إلى جانب الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرباعي الاتحادي يعقد اجتماعًا عقب كل حصة تدريبية، حضوريًّا أو عن بُعدٍ، لدراسة كل ما يتعلَّق بمشاركة الفريق في البطولة القارية، والبحث عن السبل التي تعزِّز حظوظه في المنافسة، وتحقيق الهدف المرسوم.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أجريت صباح الأربعاء الماضي في كوالالمبور العاصمة الماليزية، وضعت الفرق السعودية الثلاثة «الأهلي والهلال والاتحاد» في مسارَين مختلفَين قبل الوصول إلى النهائي، المقرَّر تنظيمه 25 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحدَّدت القرعة، في المسار الأول، للفائز من مباراة الهلال السعودي والسد القطري في ثمن النهائي مقابلةَ فيسل كوبي الياباني، والمنتصر من مباراة الأهلي السعودي «حامل اللقب» أمام الدحيل القطري مواجهةَ جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي.

وفي المسار الثاني، سيلاقي الفائز من مباراة ثمن النهائي التي تجمع الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي فريقَ ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، بينما سينتظر بوريرام يونايتد التايلاندي الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.

ومن المقرَّر أن تُلعَب المباراة الأولى في الدور ربع النهائي 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة 17 من الشهر ذاته، بينما تُجرى المباراة الرابعة 18 أبريل، فيما تُلعَب مباريات ثمن النهائي في جدة 13 و14 أبريل.

ويُجرى اللقاء الأول من الدور نصف النهائي 20 أبريل، والثاني 21 من الشهر ذاته، ويُنظَّم النهائي 25 أبريل. ويحصل الفائز على الكأس وجائزة مالية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.