آسيوية المضمار.. أخضر الدراجات يخطف 4 ميداليات

حقق المنتخب السعودي للدرَّاجات ميداليتين فضيتين وبرونزيتين في اليوم الخامس من مشاركته في بطولة آسيا للمضمار 2026 التي تستضيفها مدينة تاجايتاي الفلبينية، الأحد.

ويشارك أخضر الدرَّاجات في البطولة، التي تستمر حتى 31 مارس الجاري، في فئات الشباب والكبار والبارالمبي.

وطبقًا لحساب اتحاد الدرَّاجات السعودي في منصة «إكس»، حقق عباس الهاشم فضية سباق السبرنت، ونال عبد العزيز الغامدي فضية السكراتش، بينما حصد محمد المري برونزية السكراتش، وحصل راشد الأحمري على برونزية السبرنت.

يذكر أن المنتخب السعودي البارالمبي للدرَّاجات حقق إنجازًا تاريخيًّا في بطولة كأس العالم لدرَّاجات الطريق 2026، التي اختتمت الأسبوع الماضي في تايلند، بحصده ثلاث ميدالياتٍ «فضية وبرونزيتان»، في أول إنجازٍ من نوعه في تاريخ اللعبة على مستوى المشاركات العالمية.