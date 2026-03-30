فرنسا تنتصر.. وثيو على الدكة

حقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وصيف بطل العالم، فوزه التجريبي الثاني في جولته الأمريكية، الذي جاء على حساب كولومبيا بنتيجة 3-1 بتشكيلة رديفة، غاب عنها ثيو هيرنانديز ظهير الهلال الذي تابعها من على دكة البدلاء.

ودخل فريق المدرب ديدييه ديشان اللقاء بعد فوزه على البرازيل 2-1 في فوكسبورو بولاية ماساشوسيتس، ثم حقق الأحد انتصاره الرابع على كولومبيا في خمس مواجهات، بعدما خسر الأخيرة تجريبيا 2-3 في مارس 2018.

ويتحضر «الديوك» لخوض مونديال الصيف المقبل المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعبون ضمن المجموعة التاسعة بجانب السنغال والنرويج والفائز من الملحق الدولي بين المنتخبين العراقي والبوليفي.

أما كولومبيا، فتلعب في المجموعة الحادية عشرة مع البرتغال وأوزبكستان والفائز من الملحق الدولي بين الكونغو الديمقراطية وجامايكا.

وبقيادة نجولو كانتي في ظل جلوس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، افتتحت فرنسا التسجيل في الدقيقة 29 عبر دويه الذي افتتح رصيده الدولي بعدما كان الشك يحوم حول مشاركته بسبب أوجاع في الظهر.

وتعقدت مهمة كولومبيا بتلقيها الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر تورام بكرة رأسية بعد عرضية من أكليوش «41».

وحسمت فرنسا النتيجة في الشوط الثاني حين أضاف دويه هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده «56».