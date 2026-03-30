سينر يقترب من ألكاراز.. وديوكوفيتش يتراجع

اقترب الإيطالي يانيك سينر من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز في صراعهما على صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي»، بعدما أضاف لقب دورة ميامي لماسترز الألف نقطة إلى تتويجه بطلًا في إنديان ويلز.

واستفاد الإيطالي من انتهاء مشوار ألكاراز عند الدور الثالث في ميامي، كي يصبح على بعد 1190 نقطة من الإسباني المتصدر الذي يأمل التعويض على الأرض الترابية المفضلة لديه حين يخوض دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة بدءًا من الأسبوع المقبل.

ونتيجة وصوله إلى نصف نهائي ميامي، صعد الألماني ألكسندر زفيريف مركزًا وأصبح ثالثًا على حساب الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الذي اضطر للغياب عن الدورة بسبب إصابة في الكتف ستبعده أيضًا عن مونتي كارلو.

وصعد التشيكي ييري ليهيكا ثمانية مراكز نتيجة وصوله إلى نهائي ميامي، محققًا أفضل تصنيف في مسيرته بعدما بات في المركز الرابع عشر.

وفي تصنيف رابطة السيدات «دبليو تي أيه» وبعد سقوطها عن الحاجز الأول في دورة ميامي الألف نقطة بخروجها من الدور الثاني، تراجعت البولندية إيجا شفيونتيك مركزًا وباتت رابعة لصالح الأمريكية كوكو جوف التي وصلت إلى النهائي قبل أن تخسر أمام المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا التي احتفظت باللقب.

وحافظت الكازخستانية إيلينا ريباكينا على المركز الثاني على الرغم من خسارتها النهائي أمام سابالينكا، فيما تراجعت الإيطالية جازمين باوليني مركزًا وباتت ثامنة نتيجة خروجها في ميامي من الدور الثالث بعد وصولها العام الماضي إلى نصف النهائي.

واستفادت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا من ذلك لتحقق أفضل ترتيب لها منذ 31 أكتوبر 2021 بصعودها إلى المركز السابع.