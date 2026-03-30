الجبال يعزز التنافس في الأخدود

بدأ التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم «الجديد»، في رسم النهج التكتيكي للاعبيه، مستغلًا فترة التوقف الجارية ضمن أيام «فيفا» الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن التدريبات اليومية للفريق الجنوبي بقيادة الجبال تركزت، الأحد، على فرض مناورات وسط الملعب، مع تطبيق بعض الجمل الفنية.

وبيّن المصدر أن المدرب الجديد شرع في تعزيز التنافس على حجز مركز في صفوف الفريق قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.

ويستقبل الأخدود نظيره الفتح الذي حقق معه الجبال بطولة دوري المحترفين موسم 2012ـ2013، الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران ضمن الجولة الـ 27.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 فيما خسر 19 مواجهة.

ويتبقى للأخدود، 8 مواجهات في الدوري قبل نهايته، إذ يلعب تواليًا أمام الفتح، ضمك، النصر، الاتفاق، الأهلي، الخلود، الخليج، وأخيرًا أمام الرياض.