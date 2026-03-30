الإصابات تهدد طموحات «المدفعجية»

تواجه طموحات فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، في تحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم الجاري، تهديدًا حقيقيًا، وذلك بسبب أزمة إصابات خانقة ضربت صفوف «المدفعجية» خلال فترة التوقف الدولي، إذ ووصلت إلى 10 لاعبين.

وانضم مارتن زوبيميندي، إلى قائمة المصابين بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني، بعدما شارك بديلًا لرودري، لاعب مانشستر سيتي في آخر 15 دقيقة من فوز إسبانيا على صربيا بثلاثية نظيفة، الجمعة الماضي، والذي يغيب في تجريبية الثلاثاء أمام مصر، بعد عودته إلى لندن بسبب آلام في الركبة اليمنى، وفقًا لبيان صحافي بثّه الاتحاد الإسباني.

وجاءت إصابة زوبيميندي لتعمق جراح متصدر الدوري الإنجليزي، بعد خروج الظهير بييرو هينكابي من معسكر منتخب الإكوادور، وانسحاب ديكلان رايس، بوكايو ساكا، ونوني مادويكي، ثلاثي المنتخب الإنجليزي، من قائمة المدرب توماس توخيل، كما غادر نوني مادويكي ملعب ويمبلي واضعًا دعامة على ركبته، إثر تدخل عنيف خلال مواجهة أوروجواي.

وتضم قائمة الغيابات أيضًا كلًا من، وليم صليبا، جابرييل ماجالهايس، إيبيريتشي إيز، يوريان تيمبر، لياندرو تروسارد، بسبب الإصابة.

وينتظر أرسنال جدول مباريات مزدحم وحاسم، إذ يحل ضيفًا على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل، قبل السفر لمواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.