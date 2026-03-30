«المنشطات» تبعد كورير 5 أعوام

قضت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الإثنين، بإيقاف العداء الكيني ألبرت كورير، المتوج بلقب ماراثون نيويورك عام 2021، مدة 5 أعوام، وذلك بعد اعترافه بتعاطيه للمنشطات.

وكشفت التحقيقات عن أن العداء البالغ من العمر 32 عامًا، سقط في اختبارات الكشف عن مادة محظورة تعمل على تعزيز كفاءة الدم، وذلك خلال ثلاث عينات مختلفة سحبت منه في كينيا، أثناء تحضيراته للمشاركة في سباق نيويورك.

وأثبتت الفحوصات الطبية تعاطي العداء الكيني مادة «سيرا»، وهي جيل متطور من منشط «إيبو» التقليدي، الذي يعمل كمحفز مستمر لمستقبلات الإريثروبويتين في الجسم.

وتتميز هذه المادة بقدرتها العالية على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء بشكل مكثف ولفترات طويلة، ما يمنح الرياضي قدرة استثنائية على التحمل ومقاومة الإجهاد البدني من خلال تحسين تدفق الأكسجين في العضلات.

وبناء على هذا القرار، سيتم شطب كافة النتائج التي حققها كورير منذ أكتوبر 2021، بما في ذلك تجريده من المركز الثالث الذي أحرزه في ماراثون نيويورك الأخير.

وأوضحت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى أن اعتراف العداء بالمخالفة من دون طلب جلسة استماع أسهم في تقليص العقوبة بواقع عام واحد، لتنتهي فترة إيقافه في يناير 2031.

وعلى الرغم من العقوبة المشددة، سيحتفظ العداء الكيني بلقبه التاريخي الذي حققه في نسخة 2021، من ماراثون نيويورك.