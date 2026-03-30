الإثنين.. الفيحاء يعود ويبدأ استعدادات نيوم

يستأنف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، تدريباته الجماعية، الإثنين، على ملعب عبد العزيز التويجري في المجمعة، بعد الراحة التي منحها البرتغالي بيدرو إيمانويل للاعبيه، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويفتح المدرب البرتغالي ملف مواجهة نيوم ضمن الجولة الـ 27 من دوري «روشن»، السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وبيّن المصدر أن البرتغالي إيمانويل يركز على الجوانب اللياقية والبدنية خلال التدريبات الجماعية، فيما تغادر بعثة الفيحاء إلى تبوك الجمعة المقبل.

ويشارك البنمي أورلاندو موسكيرا حارس المرمى، والزامبي فاشون سكالا، إضافة إلى الثنائي السعودي صبري دهل وعبد الله رديف مع منتخباتهم الدولية.



ووفق المصدر، يلتحق الرباعي الدولي بتدريبات الفيحاء، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة نيوم، ضمن الجولة الـ 27 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، السبت المقبل.

وخاض الفيحاء مواجهة تجريبية السبت الماضي خلال فترة التوقف أمام التعاون انتهت بالخسارة 1ـ3.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع في سلم الترتيب في دوري «روشن» برصيد 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات و 11 خسارة.