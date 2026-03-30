التعاون يتجه إلى التجديد مع مارتينيز

تتجه إدارة التعاون إلى تجديد عقد الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل ضمان بقائه في صفوفه الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر نفسه، شرعت إدارة التعاون برئاسة بدر الغنام فعليًا في إجراءات تجديد العقد الذي ينتهي يونيو المقبل، على أن تخاطب وكيل اللاعب ومن ثم الجهات المسؤولة في وزارة الرياضة لأخذ الموافقة النهائية.

ولعب صاحب الـ31 عامًا، الموسم الجاري مع التعاون 27 مباراة في دوري روشن السعودي وكأس الملك، مسجلًا 21 هدفًا، إضافة إلى صناعة هدفين وحصل على رجل المباراة 9 مرات.

وانضم مارتينيز إلى التعاون في يناير 2025 قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني، بعد عدة تجارب مع كلوب أمريكا المكسيكي وفياريال الإسباني وسونينج الصيني.

ويحتل التعاون المركز الخامس في سلم الترتيب بدوري «روشن» بـ 45 نقطة من 13 انتصارًا و6 تعادلات و7 خسائر .

ويحل التعاون ضيفًا على الهلال، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.