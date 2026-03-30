لوكاكو يدافع عن انتقادات نابولي

دافع البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب فريق نابولي الأول لكرة القدم، عن قراره البقاء في بلاده وعدم العودة إلى فريقه، بعد غيابه عن المباراتين الدوليتين التجريبيتين بسبب الإصابة.

وكتب لوكاكو رسالة مطولة عبر منشور بثه في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قال فيه :«كان هذا الموسم صعبًا عليّ، بين إصابتي ووفاة والدي، أعلم أن هناك كثيرًا من الشائعات في الأيام الأخيرة، ومن المهم توضيح وضعي، في الأسابيع الأخيرة، لم أكن في وضع جيد بدنيًا، وأجريت فحوصات فور وصولي إلى بلجيكا أظهرت أني أعاني من التهاب في عضلة ثني الورك»، مشددًا على أنه لن يُدير ظهره لنابولي.

وكشف الهداف التاريخي لبلاده «89 هدفًا في 124 مباراة دولية» عن قرار إجرائه عملية إعادة تأهيل في بلجيكا، وذلك ردًا على الإنتقادات التي طالته من داخل النادي والجماهير.

وأضاف البلجيكي :«كل ما أريده هو اللعب والفوز من أجل فريقي، لكني لست جاهزًا 100% بدنيًا، وهذا يؤثر على حالتي الذهنية، هذا الموسم صعب، لكني سأتجاوزه في النهاية وسأساعد نابولي والمنتخب على تحقيق أهدافهما».

وغاب لوكاكو عن الجولة الأمريكية لمنتخب بلاده التي فاز فيها السبت الماضي، على الولايات المتحدة 5ـ2 في أتلانتا، قبل لقاء المكسيك، الثلاثاء في شيكاغو.

وأصيب ابن الـ32 عامًا في فخذه خلال التحضيرات الصيفية، ولم يعد إلى المنافسات إلا في يناير الماضي، مكتفيًا بخوض سبع مباريات فقط، بينها خمس في الدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.