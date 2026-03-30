روتن: كوراساو مفاجأة مونديال 2026

أوضح الهولندي فريد روتن، مدرب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، أن أصغر دولة تأهلت إلى كأس العالم 2026، ​لن تذهب للبطولة لإكمال عدد المشاركين، لكنها تملك الروح القتالية اللازمة لتحقيق مفاجأة في ظهورها المونديالي الأول.

وأشار روتن إلى أن الطريقة التي خاضت فيها الدولة المطلة على البحر الكاريبي، البالغ تعدادها 156 ألف نسمة، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم تبشر بالخير بشأن مشوارها في البطولة المنتظر تنظيمها في أمريكا الشمالية بين ‌11 يونيو، حتى 19 يوليو المقبلين.

وقال المدرب الهولندي للصحافيين في ملبورن، الإثنين :«لدينا ثلاث فرص والأولى ستكون أمام ألمانيا، لذلك بالنسبة لنا الأمر لن ينتهي عند المباراة الأولى، بشكل عام، سواء في كأس العالم أو بطولة أوروبا تحضر دائمًا المفاجآت، لِم لا تكون ⁠هذا العام لنا؟ لدينا فريق من المقاتلين ‌ولا يستسلمون أبدًا».

وتخوض ​كوراساو ‌غمار ⁠البطولة ​ضمن المجموعة ⁠الخامسة بجانب منتخبات ألمانيا، كوت ديفوار، والإكوادور.

وتلتقي كوراساو المصنفة ‌82 عالميًا مع أستراليا المصنفة ​27 في ملعب ملبورن ريكتانجولار ‌تجريبيًا، الثلاثاء، في ثاني مباريات روتن ‌مع الفريق بعد خلافة مواطنه ديك أدفوكات.

وخسر منتخب كوراساو تجريبيته الأولى أمام الصين بنتيجة 0ـ2، في سيدني الجمعة الماضي.